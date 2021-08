Tatá Werneck sobre supostas críticas de globais a Marcos Mion: "Eu que não fui"

Tatá Werneck deixou sua opinião sobre os últimos boatos envolvendo os apresentadores da Globo e a chegada de Marcos Mion. Como os fãs sabem, Mion foi contratado pela emissora e deve apresentar um programa aos sábados, substituindo Luciano Huck.

Segundo rumores, outros apresentadores que já faziam parte da casa estariam descontentes com a "supervalorização" do recém-contratado.

"Aff, eu que não fui", respondeu a mãe de Clara Maria. "Pelo contrário, acho irado ver um homem como ele, mega bem-sucedido e com dinheiro etc ficar feito criança de novo com emprego novo".