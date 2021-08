Sammy se pronuncia após reviravolta em caso da suposta traição de Pyong Lee

Sammy se pronunciou após a reviravolta sobre o fim do casamento com Pyong Lee. Através de sua assessoria de imprensa, Sammy falou sobre a separação, especialmente após a reviravolta entre Pyong e Antonela no Ilha Record, da TV Record.

Os fãs se dividiram nas redes sociais depois que o hipnólogo deu um'fora' na argentina; com isso, muitos apontaram que ele não traiu a influenciadora digital.

"Assuntos do coração sempre tem o poder de mexer com nossas estruturas, né?!", iniciou ela, através de comunicado. "Mas eu acredito que Deus é o alicerce mais poderoso e indestrutível do mundo. Agora, mais do que nunca, coloquei o meu bem-estar como prioridade".