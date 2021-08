Kendall Jenner usa medalha de ouro que namorado conquistou nas Olimpíadas

Kendall Jenner mostrou que é a fã número 1 de Devin Booker. Durante recente viagem do casal, Devin compartilhou uma foto de Kendall usando sua medalha de ouro, conquistada nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Para quem não sabe, o atleta joga no time da seleção americana de basquete.

Esse foi um dos vários cliques de suas férias que Devin postou para seus 4,4 milhões de seguidores no Instagram. Ele também exibiu uma foto nadando e algumas imagens de seu cachorro no barco nessa terça-feira, 17.

Essa não é a primeira vez que Kendall celebra a vitória do namorado. Após a seleção americana vencer o jogo final contra a França, em Tóquio, a estrela de Keeping Up With the Kardashians mostrou seu apoio colocando um emoji de medalha de ouro sobre a camisa de Devin em uma foto.