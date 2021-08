The Masked Singer: Ivete Sangalo bomba na web com piada sobre jacaré e vacina

Em junho, Ivete criou polêmica ao lamentar as 500 mortes por Covid-19 no Brasil. Em post no Instagram, a cantora disse que a situação não era "sobre partidos".

Após muitas críticas, a cantora decidiu se pronunciar contra o atual governo. "Entendo o quão necessário é nesse momento não estabelecer dúvidas sobre o que acredito. Esse governo que está aí não me representa, nem mesmo antes da ideia dele existir. E isso vamos resolver quando unirmos forças nas próximas eleições através do poder do voto", iniciou a cantora.