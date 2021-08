Passeador de cães de Lady Gaga cria vaquinha: "Sobrevivendo de doações"

Speedy

A cantora namorou Speedy por algum tempo em 2009. O modelo e dançarino estrelou o clipe dela, LoveGame.

Em julho do mesmo ano, o E! News confirmou que o astro terminou com a cantora após ver uma foto dela no jornal The Sun beijando outro casa. "Já era difícil para eles ficar afastados, mas quando isso aconteceu acabou tudo".

Já na biografia não autorizada da cantora, foi revelado que ela terminou com ele por causa do ciúmes do dançarino. Aparentemente, ele brigou com ela após ver as cenas quentes do clipe Paparazzi.