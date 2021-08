Travis Barker se declara para Kourtney Kardashian após superar medo de avião

As pequenas coisas em um relacionamento, às vezes, fazem uma grande diferença! No final de semana Travis Barker superou um de seus maiores medos com Kourtney Kardashian. Travis foi aos céus, pela primeira vez, 12 anos depois de seu acidente aéreo.

Acompanhado de sua namorada, o baterista do Blink-182 embarcou no jato particular de sua cunhada, Kylie Jenner, em um pequeno aeroporto em Camarillo, Califórnia, em direção a Cabo San Lucas, México, para curtir as férias de verão.

Enquanto o casal desfruta do momento, o astro do rock comemorou o marco em sua vida, ao mesmo tempo em que expressa gratidão pelo feito.

"Como você, tudo é possível @KourtneyKardash", escreveu ele, nesta terça-feira, 17, em sua conta oficial no Instagram. Depois de ver a legenda, a musa de KUWTK respondeu: "Qualquer coisa e todas as coisas com você".

Quanto a Kim Kardashian, ela chamou o momento de "O MAIS BONITO DE TODOS".