Murray Bartlett fala sobre sua cena escatológica em White Lotus: "Fiquei chocado"

Atenção: Esta matéria contém spoiler do episódio final

A série White Lotus, da HBO, se tornou a sensação do momento. E nada melhor do que um belo episódio finale para bombar ainda mais a produção.

A trama conta a história de hóspedes de um resort de luxo, no Havaí, e sua relação com os funcionários, no período de uma semana. Os personagens protagonizam diálogos constrangedores e bizarros, sobre temas como privilégio branco, igualdade de gênero, e política, com clara crítica aos esnobes da alta sociedade americana.

Apesar do atraso na transmissão do streaming HBO Max, no último domingo, 15—com fãs revoltados xingando muito no Twitter—o último episódio da primeira temporada contou com uma cena que chocou muitos espectadores.