Ex-BBB Mahmoud abre o jogo sobre polêmica envolvendo app de namoro e Talibã

Mahmoud Baydoun, que participou do BBB18 e No Limite, se envolveu em polêmica nas redes sociais. Mahmoud fez um comentário controverso sobre o Talibã e a situação desesperadora em Cabul, capital do Afeganistão.

"Estou preocupado com os LGBTs do Afeganistão. Mudei a localização do Grindr pra Cabul pra perguntar se alguém precisa de ajuda, mas o app não roda lá. Tenso!", disse ele no Twitter.

"'É um aplicativo de rede social'...antes de ser um serviço de namoro online. É uma forma de se comunicar com alguém. Qual é o problema de vocês?!".

O Talibã, grupo fundamentalista islâmico, invadiu a capital do Afeganistão no final de semana, causando terror na população, especialmente em mulheres. Muitos tentaram fugir do país e outros temem pela sua vida enquanto ainda vivem por lá.