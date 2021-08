Elba Ramalho causa polêmica ao revelar que infectou fã com Covid-19

Elba Ramalho se tornou um dos assuntos mais citados desta terça-feira, 17, nas redes sociais. E não se deve pelo aniversário de 70 anos, mas sim por ter feito um comentário polêmico.

A cantora participou do Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, e disse ter passado Covid-19 para um fã, durante uma festa, no ano passado.

O admirador, que também participou do programa, comentou o episódio. "Ano passado, ela nos recebeu como sempre sem saber [da doença]. É o destino. Estou com você na saúde e na doença", mandou ele.