Príncipe Harry e Meghan Markle se pronunciam sobre crise no Afeganistão

Príncipe Harry e Meghan Markle se pronunciaram sobre os terríveis acontecimentos que afligem o mundo no momento. Através de mensagem no site de sua organização sem fins lucrativos, Archewell, Meghan e Harry falaram sobre a crise no Afeganistão, o terremoto que atingiu o Haiti e a atual pandemia do coronavírus.

"O mundo está excepcionalmente frágil no momento", disse o casal em comunicado. "Enquanto todos nós sentimos muitas camadas de dor devido à situação no Afeganistão, ficamos sem palavras. Enquanto todos nós assistimos ao crescente desastre humanitário no Haiti e a ameaça de agravamento após o terremoto do último fim de semana, ficamos com o coração partido. E como todos nós testemunhamos a contínua crise de saúde global, exacerbada por novas variantes e desinformação constante, ficamos com medo".

Harry e Meghan então pediram que as pessoas ajam e ajudem onde puderem.

"Quando qualquer pessoa ou comunidade sofre, um pedaço de cada um de nós sofre com ela, quer percebamos ou não", continuaram. "E embora não devamos viver em um estado de sofrimento, nós, como povo, estamos sendo condicionados a aceitá-lo. É fácil nos sentirmos impotentes, mas podemos colocar nossos valores em ação—juntos".