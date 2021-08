Britney Spears explica por que fez topless no Instagram

Britney Spears, que conseguiu vitória na Justiça contra o pai, compartilhou diversas fotos com as mãos em frente aos seios no Instagram. Na legenda do post, Britney negou boatos e falou sobre a exposição de seu corpo.

"Não, pessoal. Eu não coloquei silicone em apenas uma semana. Ou estou grávida. Eu tenho seios nessas fotos porque eu devorei comida!!! Antes de mostrar mais fotos do meu corpo, quero que vocês entendam o que eu penso sobre expor a minha pele!!!", iniciou.

"Na minha opinião é bastante distorcida a resposta imediata de quando uma mulher é gostosa e quer se livrar de uma camada. Não, eu não estou falando de um clube de strip ou uma performance. Apenas em uma escala prática de estar em seu carro e perceber que você está usando uma camiseta de manga comprida idiota no verão!"