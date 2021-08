Khloé Kardashian dá resposta afiada sobre falso rumor de volta com Tristan Thompson

Apesar dos relatos, várias fontes disseram anteriormente ao E! News de que Khloé e Tristan, que se separam em junho, não voltaram a ficar juntos.

Eles estão, no entanto, amigáveis um com o outro, pois continuam a ser pais de True, de três anos. "Eles estão dizendo às pessoas que não estão juntos novamente, mas têm saído com frequência com True", disse uma fonte próxima. "Ela o quer por perto e eles conversam todos os dias. Khloé o perdoou pelo que fez e prefere apenas ter boas relações com ele".

O informante observa ainda que a estrela "sempre terá sentimentos por Tristan" e "gostaria que essas não fossem as circunstâncias".