Cantor Kris Wu é preso na China por estupro

Mais um astro do k-pop é levado à cadeia. Kris Wu foi preso nessa segunda-feira, 16, por suspeita de estupro após acusação de ter tido relação sexual com uma garota de 17 anos enquanto ela estava embriagada.

Segundo a Associated Press, a promotoria do distrito de Chaoyang, em Pequim, na China, divulgou um comunicado nessa segunda-feira, 16, confirmando a prisão do astro chinês-canadense de 30 anos, embora nenhuma acusação específica tenha sido compartilhada.

No dia 1º de agosto, a polícia chinesa revelou que o cantor tinha sido detido após as autoridades investigarem acusações de que Kris "repetidamente atraía mulheres jovens" para fazer sexo com ele, segundo a AP.

Kris, que é ex-membro do grupo de k-pop Exo, nasceu na cidade de Guangzhou na China, antes de se mudar para Vancouver, no Canadá. Ele é um cidadão canadense, segundo comunicado divulgado pela polícia.

Após as acusações contra o astro, as marcas Bulgari e Porsche confirmaram ao E! News que cancelaram seus contratos com a estrela.