Fãs repercutem 'fora' de Pyong em Antonela em reality show: "Não traiu"

O Ilha Record, da TV Record, exibiu na noite de segunda-feira, 16, um dos momentos mais aguardados pelos internautas: a prova da traição de Pyong Lee com Antonela. No entanto, para alguns fãs, isso não aconteceu!

Antes da estreia do reality show, a cena que mais gerou polêmica foi a do hipnólogo deitado na cama com a argentina.

A musa saiu de sua cama para se deitar com o ex-participante e, em certo momento, ela levanta o edredom para falar com ele. Porém, Pyong a rejeita e diz que não quer nada.