Luciana Gimenez tranquiliza fãs após passar mal: "Susto"

Luciana Gimenez, que teria vivido affair com Fiuk, deu um susto nos fãs. Nessa segunda-feira, 16, Luciana passou mal a caminho das gravações do Luciana By Night e seguiu até o hospital para fazer exames.

Na madrugada desta terça-feira, 17, a apresentadora tranquilizou os seguidores ao postar vídeo nos Stories.

"Oi gente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para dizer que já estou melhor, e que foi só um susto, mesmo. Para todo mundo que está me ligando, perguntando de mim, obrigada!", disse ela.