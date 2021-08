Apesar de rumores, Khloé Kardashian e Tristan Thompson "não estão juntos"

Jerritt Clark/Getty Images for Remy Martin

Khloé Kardashian e Tristan Thompson não voltaram a namorar, apesar dos rumores. Khloé e Tristan permanecem amigáveis, mas não estão juntos novamente, de acordo com várias fontes exclusivas do E! News.

Os boatos de que os dois haviam se reconciliado aumentaram nos últimos dias, depois que eles levaram a filha True, de três anos, para uma exibição de Patrulha Canina, com Kim Kardashian, na semana passada.

O astro do basquete também deixou outra rodada de emojis sedutores nas fotos da musa de KUWTK no Instagram. Então, o que realmente está acontecendo?

"Eles estão dizendo às pessoas que não estão juntos novamente, mas têm saído com frequência com True", compartilhou um informante, que nega a volta do ex-casal. Por outro lado, Khloé "sempre terá sentimentos por Tristan".

De acordo com a fonte, "é difícil para ela e ela gostaria que não fossem nessas circunstâncias".