Alfonso Herrera apoia campanha brasileira após fala de Uckermann: "Vacina sim"

Christopher Uckermann deixou os fãs do RBD perplexos nas redes sociais. Uckermann criticou uma campanha de vacinação da prefeitura de Sobral, no Ceará, da qual foi usada uma foto da banda mexicana e, por conta disso, se envolveu em polêmica.

O perfil oficial da cidade no Instagram convocou com os adolescentes para a vacinação contra a Covid-19, usando uma foto do RBD.

Então, o artista escreveu: "Deixem de usar o tema Rebelde para promover a vacina. Nós não temos nada a ver com isso!".