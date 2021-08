Christopher Uckermann critica campanha de vacinação com RBD e fãs reagem

Christopher Uckermann foi alvo de muitas críticas nesta segunda-feira, 16, nas redes sociais. O motivo? Christopher, que voltou aos palcos com o RBD, decidiu opinar sobre uma postagem da prefeitura de Sobral, no Ceará, e se envolveu em polêmica.

O perfil oficial da cidade no Instagram convocou com os adolescentes para a vacinação contra a Covid-19; mas para isso, foi usada uma foto do grupo mexicano.

Então, o artista não gostou do uso da imagem e pediu para que a mesma não fosse utilizada para esta campanha de vacinação.

"Deixem de usar o tema Rebelde para promover a vacina. Nós não temos nada a ver com isso!", escreveu Uckermann.