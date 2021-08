Barbra Streisand achou que 'Nasce Uma Estrela' com Gaga e Cooper era uma "má ideia"

Barbra Streisand revelou sua opinião sobre o remake de Nasce Uma Estrela, estrelado por Lady Gaga e Bradley Cooper, em 2018 Em entrevista ao talk show The Sunday Project, Barbra disse que achou que o longa era uma "má ideia".

"No início, quando eu ouvi que ia ser feito de novo, era pra ser com Will Smith e Beyoncé, e eu pensei, 'Isso é interessante'. Bem diferente de novo, com músicas diferentes, atores integrados. Eu pensei que era uma ótima ideia. Então eu fiquei supresa quando vi como era parecido com a versão que eu fiz em 1976", disse a atriz.

Embora ela tenha dito que o remake de 2018—que arrecadou mais de US$ 400 milhões de bilheteria e recebeu boas críticas—era uma "má ideia", Barbra ainda comentou sobre o sucesso do filme.