Glória Menezes recebe alta após 10 dias de internação por Covid-19

Glória Menezes recebeu alta nesta segunda-feira, 16. Glória deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após 10 dias de internação por Covid-19.

A atriz de 86 anos foi internada no dia 6 de agosto com sintomas leves da doença. Seu marido, Tarcísio Meira, também havia sido internado no mesmo dia.

No entanto, o ator não resistiu às complicações e faleceu no dia 12, aos 85 anos.