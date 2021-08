Recomendado para você : Kim Kardashian apoia Tristan Thompson em post sobre crescimento e mudança

Tristan Thompson parece estar disposto a mudar as coisas. Pouco mais de uma semana após a notícia de que foi negociado do Boston Celtics para o Sacramento Kings, Tristan compartilhou uma mensagem sobre abraçar a "mudança" em seu Instagram.

E uma de suas apoiadoras incluía ninguém menos que Kim Kardashian. "Algumas pessoas irão julgar você por mudar", legendou o jogador de basquete. "Algumas pessoas vão celebrar por você crescer. Escolha seu círculo com sabedoria".

No clique, ele aparece com um conjunto todo preto, óculos escuros e tênis amarelo. E embora houvesse muitos elogios de outras celebridades, foi o comentário de sua ex-cunhada que fez os fãs levantarem as sobrancelhas.

Além de curtir a imagem, a estrela de Keeping Up With the Kardashians, de maneira divertida, escreveu: "Profeta canadense jamaicano".