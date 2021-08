Recomendado para você : Internado com Covid-19, Zeca Pagodinho cantou para enfermeiros de hospital

Zeca Pagodinho fez a alegria dos enfermeiros e médicos de plantão da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. De acordo com Ancelmo Gois, do O Globo, Zeca se recupera da Covid-19 e ainda assim cantou para os profissionais de saúde.

O artista de 62 anos cantou músicas do repertório de Lupicínio Rodrigues e Silvio Caldas; além disso, ele teria dito, segundo o colunista, que estava se sentindo bem.

"Não sinto nada", disse o cantor, que também demonstrou gratidão pelo apoio e mensagens de seus amigos.