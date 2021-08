Recomendado para você : Sammy Lee vai às lágrimas ao ver cenas da suposta traição de Pyong Lee

Sammy Lee foi às lágrimas ao ver a chamada com a cena de Pyong Lee e Antonela no Ilha Record, da TV Record. Em seus Stories do Instagram, Sammy chora e ainda mostra o filho, Jake, do seu relacionamento com Pyong.

"Não existem palavras para descrever o quanto eu quero conseguir passar por isso. Eu não sei o que fazer para meu filho não sentir minha dor. Não sei como isso vai afetá-lo no futuro", disse a influenciadora digital.

Apesar do desabafo, ela, que recentemente falou sobre depressão, apagou o vídeo.