Tarcísio Filho contou à Glória Menezes sobre morte do pai

Renata lembrou que Glória, ainda internada, não pôde comparecer no velório do marido, que teve o corpo cremado. No entanto, segundo o filho, ela conseguiu se despedir.

"Ela se despediu do pai, ela viu o pai, eu a levei. Faz parte do ritual, tem que ser vivido, é importante. Você tem que olhar e dizer adeus", contou.