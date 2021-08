Zeca Pagodinho é internado após ser diagnosticado com Covid-19

Zeca Pagodinho precisou ser internado após testar positivo para Covid-19. Zeca, que bombou na web após usar fantasia de Naruto ao lado do neto, foi internado no sábado, 14, segundo a Casa de Saúde São José, onde está internado, no Rio de Janeiro.

O cantor de 62 anos foi levado para o hospital para monitoramento da doença, mas o quadro está estável, com "sintomas leves".

"O paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio", informou o hospital, localizado no bairro de Humaitá.