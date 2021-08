Elliot Page exibe abdômen sarado em nova selfie sem camisa após cirurgia

Em 22 de agosto, Elliot, defensor declarado da comunidade LGBTQIA+, será homenageado no 2021 Outfest Los Angeles LGBTQ Film Festival.

"É para mim uma grande honra ser o destinatário do Outfest Annual Achievement Award e representar a comunidade LGBTQ+", disse o astro em comunicado. "Agora, mais do que nunca, é muito importante que nossas vozes sejam amplificadas e representadas no Cinema e na mídia, e que as pessoas ouçam nossas histórias".