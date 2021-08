Nicki Minaj e o marido são processados por vítima de tentativa de estupro

Instagram

Kim Livingston, porta-voz do gabinete do procurador do distrito de Queens, disse ao The New York Times que Petty foi preso no mesmo dia do suposto ataque.

Ela diz que ele foi acusado de estupro em primeiro grau e, mais tarde, se confessou culpado pela tentativa de estupro. Hough contou que desde então se tornou "paranoica" após receber ligações não solicitadas, preocupada com a possibilidade de mais associados "aparecerem" em sua casa.

A vítima explica que teve pesadelos e ansiedade, e depois que um homem se aproximou de sua filha, em outubro de 2020, ela ficou "com medo de que sua filha fosse morta ou sequestrada devido às ameaças" que ela alega das celebridades.

A advogada de Jennifer Hough, Tyrone Blackburn, disse em comunicado ao E! News que Hough "fez o melhor que pôde" por muitos anos para tentar "seguir em frente com sua vida e se afastar dos horrores de 1994".

"Minha cliente não teve contato ou nenhum interesse em ir atrás do Sr. Petty ou da Sra. Minaj – eles vieram atrás dela. Agora ela revida!", disse Blackburn.

Anteriormente, Petty se confessou culpado de um caso de homicídio culposo em primeiro grau. No ano passado, ele foi indiciado por um grande júri por não se registrar como criminoso sexual quando se mudou de Nova York para Los Angeles.

Ele se declarou inocente e foi libertado sob fiança de 100 mil dólares.