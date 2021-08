Thaila Ayala celebra primeira gravidez com Renato Góes: "Seja muito abençoado"

"Ainda romantizamos muito tudo isso. Viver esse processo intenso está me fazendo lidar com minhas sombras e luzes. Faz parte dessa metamorfose. E acho que temos que falar cada vez mais justamente sobre todas essas transformações. Eu e Renato só queremos que Francisco venha com muita saúde e seja muito abençoado".

Felicidades ao casal!