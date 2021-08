Duda Reis rebate notícia sobre ausência de provas contra Nego do Borel

Duda Reis se pronunciou após o colunista Leo Dias revelar suposta falta de provas em laudo no processo da atriz contra Nego do Borel. Através de post no Instagram, nesta sexta-feira, 12, Duda disse que tomará "medidas judiciais necessárias" para comprovar que a notícia é falsa.

Na rede social, a influencer postou um vídeo gravado por sua advogada Izabella Borges e também escreveu texto em repúdio às alegações que surgiram na mídia.

"Venho aqui esclarecer, por meio da minha advogada @bella_borges, que as notícias divulgadas hoje pelo Leo Dias são mentirosas", iniciou ela.