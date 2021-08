Tom Daley faz sucesso com Instagram dedicado ao tricô: Veja as peças!

Tom Daley, que surgiu tricotando nas Olimpíadas de Tóquio, conquistou a todos com seu hobbie fofo. E para quem não sabe, Tom até possui um Instagram dedicado ao tema, o "Made With Love By Tom Daley" (Feito com amor por Tom Daley). Awwwn!

Na conta, que tem 1,4 milhão de seguidores, o atleta mostra suas criações: peças cheias de cor e dos mais variados tipos, como suéters, jaquetas, vestidos, coletes, toucas, bichos de pelúcia, e até cobertores.