Luísa Sonza e Vitão podem ter terminado namoro, diz colunista

Whindersson Nunes e Maria Lina colocaram um ponto final no noivado e muitos internautas começaram a citar uma suposta reconciliação com Luísa Sonza. Agora, o namoro de Sonza e Vitão também pode ter chegado ao fim.

De acordo com Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a assessoria do casal tem "desconversado", desde quarta-feira, 11, sobre o suposto término.

A colunista informa que os rumores começaram a surgir nos bastidores da música, ainda no início desta semana. "Não sabemos ou temos informação sobre isso", disse a assessoria.