As frases mais inspiradoras das celebridades sobre amor próprio

Zendaya

Em 2016, a estrela respondeu críticas online após a acusarem de ser uma "modelo magra" que só serve de inspiração para "pré-adolescentes deslumbrados".

"Vocês acharam isso engraçado? Eu vou tentar educar vocês um pouco", tuitou ela. "Agora... todo mundo vá ao espelho, olhe para o seu lindo corpo e ame essa porr*", continuou a atriz, com as hashtags #garotaspequenasestãocomtudo, #garotasgrandesestãocomtudo e #todasestamoscomtudo.

Também em 2016, Zendaya criticou uma revista por usar Photoshop nela, afirmando no Instagram: "Essas são as coisas que fazem as mulheres ficarem inseguras e que criam os ideiais inalcançáveis. Qualquer pessoa que sabe quem eu sou sabe que eu apoio o mais puro e honesto amor próprio. Então eu tomei a atitude de divulgar a foto original e eu amo ela".

A estrela depois falou sobre o uso excessivo de Photoshop em uma entrevista para a New You: "Não existe 'feio'. Essa palavra não entra no meu vocabulário. Se há uma definição do que é ser perfeito, é sobre ser você mesmo. Nenhuma outra pessoa vai poder ser igual a você em seu 100%; ninguém tem sua digital; ninguém tem seu DNA. Você é você mesmo 120% no fim do dia. Seja nas minhas redes sociais ou em qualquer outro lugar, eu quero que as pessoas olhem para mim e saibam que eu passo pelos mesmos problemas. Eu tenho que ter confiança em mim mesma".