Fãs pedem volta de Whindersson Nunes e Luísa Sonza após fim com Maria Lina

Whindersson Nunes e Maria Lina anunciaram nesta sexta-feira, 13, o fim do noivado. E após a notícia de Whindersson e Maria no Instagram, os internautas começaram a citar Luísa Sonza e até pediram uma reconciliação entre ela e o comediante.

"É triste dizer e nem sei porque tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos", iniciou ele na rede social. "Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser, sei dos meus milhares de defeitos, e a gente tem que saber a hora de retirar pra não fazer mal a ninguém, mesmo que ninguém entenda".

O humorista pediu para que não ataquem a ex-noiva e finalizou: "Eu e Maria vamos estar sempre ligados, por um anjo que Deus deu, um anjo que veio pra impactar de todas as formas e um dia também espero entender tudo isso, e me reerguer, porque palhaço sem graça perde o emprego no circo".