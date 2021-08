Recomendado para você : Kourtney Kardashian rebate acusações de que estaria grávida de Travis Barker

Kourtney Kardashian está perdidamente apaixonada por Travis Barker. No entanto, alguns fãs estão se precipitando sobre os planos potenciais de Kourtney e Travis em ter filhos.

Na quinta-feira, 12, a estrela de Keeping Up With the Kardashians compartilhou uma série de selfies sensuais, exibindo a barriga enquanto usava um top da SKIMS e um vestido vermelho pela metade do corpo.

"Diga oi para o meu armário", legendou a mãe de três. Mas, aparentemente, alguns usuários analisaram de forma invasiva o corpo da estrela e chegaram a uma conclusão.

"ELA ESTÁ GRÁVIDA", escreveu uma fã. E, então, Kourtney deu sua resposta: "Eu sou uma mulher com um CORPO".