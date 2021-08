Marcos Mion chora em 1ª aparição na Globo: "Não vou fingir costume"

Marcos Mion, o mais novo contratado da Rede Globo, chorou em sua primeira aparição na emissora. Nesta sexta-feira, 13, Mion participou do programa Encontro, de Fátima Bernardes.

"Não consigo entender, ainda estou me adaptando com tudo isso. Não vou fingir costume, era mais do que uma meta, era um sonho. Várias vezes achei que não era para mim, então, estou aproveitando cada segundo. É um sonho de muitos anos, algo inesquecível", disse ele.

"Espero fazer um trabalho à altura do Luciano Huck, levar adiante tudo o que ele construiu, agora com a minha marca, com muita leveza", revelou o apresentador que estreia no Caldeirão, dia 4 de setembro.