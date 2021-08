Laudo revela não ter provas contra Nego do Borel em processo de Duda Reis

A Polícia Civil de São Paulo não encontrou provas contra Nego do Borel diante das acusações de sua ex-noiva, Duda Reis. No início do ano, Duda acusou Borel de agressão e ameaças com vídeos íntimos, além de dizer que ele guardava dinheiro ilícito e fuzil em casa.

De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, nenhuma acusação foi constada pela perícia. Todas as contas bancárias e imposto de renda do cantor foram analisadas, como pessoa física e jurídica.

Três aparelhos celulares, um iPhone 11 Pro, um 8 Plus e um Xr, um videogame PlayStation 4, da Sony, e computadores também foram estudados.