O vínculo "inseparável" de Kylie Jenner e Travis Scott 2 anos após separação

Craig Barritt/Getty Images for The New School

Kylie Jenner e Travis Scott podem não ser mais um casal, mas, com certeza, estão passando muito tempo juntos. Uma fonte próxima à Kylie disse ao E! News que os papais de Stormi Webster "estão indo muito bem".

"Eles estão inseparáveis quando não estão ocupados trabalhando. Ela adora ter a família unida", contou o informante.

De fato, os dois têm sido mais acolhedores publicamente, tanto que a musa de Keeping Up With the Kardashians homenageou o rapper no Dia dos Pais, e ele, fez o mesmo quando a dona da Kylie Cosmetics completou 24 anos nesta semana.

Em junho, eles saíram como uma família de três pessoas em Nova York e até posaram juntos no tapete vermelho. Quando recebeu o prêmio do tal evento, Travis disse: "Stormi, eu te amo e esposa, eu te amo".

"Kylie tem se mantido muito discreta ultimamente", explicou a fonte do E! News. "Ela passou por uma fase de amar estar com as amigas, mas tem amado ficar em casa esses dias".