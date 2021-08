Recomendado para você : Jamie Spears concorda em deixar cargo de tutor de Britney Spears

Jamie Spears, pai de Britney Spears, decidiu renunciar ao cargo de tutor de sua filha. Jamie concordou em se retirar do posto de conservador do espólio de Britney após 13 anos.

O pai da cantora ocupava o cargo desde o início da tutela, imposta em 2008. De acordo com o processo judicial desta quinta-feira, 12, obtido pelo E! News, a equipe jurídica do patriarca diz que "não há fundamentos reais para suspender ou remover o Sr. Spears", mas ele se afastará "quando for a hora certa" para evitar uma "batalha" com a estrela.

"É altamente discutível se uma mudança neste momento fosse do interesse da Sra. Spears", acrescenta a resposta. "No entanto, embora o Sr. Spears seja o alvo incessante de ataques injustificados, ele não acredita que uma batalha pública com sua filha sobre a continuação de seu serviço como tutor seria do interesse dela".

"Portanto, embora ele deva contestar esta petição injustificada para sua remoção, o Sr. Spears pretende trabalhar com o Tribunal e o novo advogado de sua filha para se preparar para uma transição ordenada para um novo tutor".