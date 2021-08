Recomendado para você : Marina Ruy Barbosa nega ter feito bichectomia

Marina Ruy Barbosa, que foi a Cannes com o namorado Guilherme Mussi, negou ter feito bichectomia. Através de conversa com os fãs no Instagram, Marina disse que não é a favor de procedimentos invasivos.

"Você fez bichectomia? Seu rosto está tão fininho", perguntou um internauta.

"Não! Eu particularmente sou contra procedimentos tão invasivos. Acho que conforme fui ficando mais velha, meu rosto foi mudando naturalmente, a gente vai perdendo as bochechas", respondeu a ruiva.