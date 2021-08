Sammy diz que tentou "tirar a vida" e fala de Pyong Lee: "Ninguém é perfeito"

"As pessoas desejassem que meu filho falecesse, nascesse com dificuldade. Eu não sabia do ódio da Internet", explicou a jovem, que estava grávida quando o hipnólogo foi acusado de traição dentro do reality show. "Eu falo que o nascimento do Jake foi a mais importante da minha vida, mas não foi a mais feliz".

"Apesar de ele ter nascido, eu estava muito feliz, mas senti que não estava 100%. Eu mal postei as fotos do parto, porque dá pra ver nos meus olhos que eu estava triste".

