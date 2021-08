Ashton Kutcher mostra filhos tomando banho e brinca: "Fora de controle"

Ashton Kutcher e Mila Kunis, que levantaram polêmica ao revelarem seus hábitos de higiene, mostraram que os filhos vão para debaixo do chuveiro sim! Nessa quarta-feira, 11, Ashton tirou sarro da situação no Instagram exibindo o "quarto banho" dos filhos na semana.

Durante recente entrevista no podcast Armchair Expert, o casal deu detalhes sobre os banhos de seus herdeiros, Wyatt, de 6 anos, e Dimitri, de 4 anos.

"O negócio é o seguinte: se você consegue ver a sujeira neles, limpe-os. Do contrário, não adianta", brincou Kutcher. Mila também confessou: "Não lavo o corpo com sabonete todos os dias ... mas lavo os sovacos, peitos, buracos e solas".

No vídeo, ele filma a esposa e mostra a porta do box do banheiro molhada. "É água! É água!", diz a atriz. "Essa coisa de banho está fora do controle", escreveu ele na legenda.

"Você está colocando água nas crianças? Você está tentando derretê-las?", pergunta Ashton, provocando gargalhadas na amada.