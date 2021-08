Cena de Tarcísio Meira e Paulo José sobre reencontro no céu viraliza na web

A cena de uma novela da Globo está viralizando nesta quinta-feira, 12, nas redes sociais. Nela, os atores Tarcísio Meira e Paulo José, que faleceram um dia após o outro, protagonizam falas emocionantes sobre se "reencontrar no céu".

O marido de Glória Menezes faleceu na manhã desta quinta-feira, 12, devido às complicações da Covid-19. Paulo, que sofria com Mal de Parkinson, não resistiu a uma pneumonia.

Em homenagem aos artistas, Fátima Bernardes conversou com a atriz Lilia Cabral no Encontro, da Globo, e transmitiu a cena de Um Anjo Caiu do Céu, de 2001.