Tony Ramos chora ao falar de Glória Menezes: "Vamos cercar de todo amor e carinho"

"Quero me lembrar dele com essa força, essa determinação. Determinação de um brasileiro, democrata, libertário, amigo, leal, discreto, muito discreto. É assim que quero me lembrar desse grande amigo".

O astro também falou sobre o difícil processo do luto.

"Glória é uma mulher muito forte, de uma personalidade muito viva. É claro que é difícil superar, a superação nesses casos, ela não acontece. Quando você perde um ente tão querido assim você não supera. Você apenas coloca no terreno da memória, do afeto, do carinho e respeito eternos", afirmou.