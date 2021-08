Marcos Mion escolhe tênis leiloado por US$ 16 milhões para entrar na Globo

Marcos Mion, o mais novo contratado da Rede Globo, mostrou seus looks escolhidos para chegada na emissora. Através dos Stories, Mion revelou que irá pisar pela primeira vez na empresa com um tênis raro de sua coleção.

"Não é qualquer mala, tô fazendo a mala com a roupa que vou entrar no Projac, gravar a Tatá e participar da 'Fatimona', na sexta. Eu vou tirar selfie com ela, vai ser uma papelão", iniciou o apresentador.

Em seguida, ele mostra o calçado eleito para sua estreia na emissora. "Sneakerheads, eu sei que vocês sempre pensaram em quando eu iria usar o meu 'Red October', e eu achei a ocasião: a primeira vez que eu entrar nos Estúdios Globo, Projac. Vou colocar esse tênis no pé para entrar com moral".