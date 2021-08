Famosos lamentam morte do ator Paulo José

Nas redes sociais, muitos famosos prestaram homenagens ao ator.

"Perdemos um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos, o Paulo José. Ser humano generosíssimo e um ator brilhante", escreveu Patricia Pillar.

"Paulo foi o meu primeiro pai na ficção. Eu me lembro com riqueza dos seus ensinamentos. No meu primeiro dia de estúdio, ele me disse que era para imaginar uma lanterna dentro do meu peito e jogar com essa luz em cena", disse Leandra Leal.