Brasileiras fazem história nas Olimpíadas de Tóquio

Quem, assim como nós, do E! Online Brasil, já está com saudade das Olímpiadas de Tóquio? Os Jogos Olímpicos chegaram ao fim, mas eles ficarão no coração dos apaixonados por esportes e, claro, na memória de nossas atletas brasileiras.

O Brasil levou pra casa 21 medalhas, sendo nove delas conquistadas por mulheres. Rayssa Leal se tornou a mais jovem medalhista do país com sua medalha de prata. Ana Marcela levou seu tão esperado ouro enquanto Bia Ferreira conquistou a prata inédita no boxe.

E esta edição ficou para a história: elas tiveram o melhor desempenho até agora em todas as edições das Olimpíadas. Como não amar?