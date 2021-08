Joey King e Jacob Elordi refletem sobre triângulo amoroso e final de 'A Barraca do Beijo'

O terceiro filme da franquia A Barraca do Beijo estreou nesta quarta-feira, 11, na Netflix, e os fãs já estão com saudades desse triângulo amoroso! Mas será que o acontece na barraca do beijo, fica na barraca do beijo?

Como os fãs sabem, chegou finalmente a hora de Elle Evans [Joey King] lidar com a faculdade enquanto escolhe entre o namorado de longa data, Noah Flynn [Jacob Elordi], e Marco Peña [Taylor Zakhar Perez].

E em entrevista exclusiva ao E! News, os protagonistas falaram sobre seus protagonistas e a química que eles dividiram nas telinhas.

"Eu não sou o tipo de mulher que gosta de um triângulo amoroso, mas eu entendo totalmente o porquê isso funciona nos filmes, é tão emocionante de assistir", disse King. E caso Elordi se encontrasse em uma situação semelhante ao seu personagem, ele simplesmente "deixaria" o relacionamento.

"É bastante evidente. Há uma frase em uma música que é como, 'Sou eu ou o outro homem, e se você tiver que escolher, sugiro que escolha o outro homem' ou algo do tipo. Eu me sinto assim, como se você tivesse que tomar uma decisão, sua mente está decidida, ou minha mente está decidida, se eu estivesse nessa situação".