Felipe Neto revela que está com Covid-19

Em seguida, ele ressaltou a importância da vacina após seu diagnóstico.

"A parte boa em relação a essa péssima notícia é que tomei a primeira dose da vacina. Falei com meu médico e ele disse que com certeza a primeira dose vai ter uma influência positiva no meu sistema imunológico. Tudo indica que eu passe pela doença sem problemas, mas vamos ver. Nunca sabemos o que esperar, é um vírus realmente bizarro. Vou mantendo vocês informados", disse ele.