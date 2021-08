Recomendado para você : Kim Kardashian revela a "melhor" lição que aprendeu com Kanye West

Kim Kardashian está dando todos os créditos para seu ex-marido, Kanye West. Em entrevista ao podcast Armchair Expert com Kristen Bell, Kim revelou a "melhor" lição que aprendeu com Kanye durante o relacionamento deles, que durou por quase 10 anos.

"Eu cheguei a um ponto – e talvez estar em um relacionamento com Kanye por uma década e alguém que absolutamente não se importava com o fator de simpatia ou qualquer percepção sobre ele", iniciou ela. "Contanto que ele fosse verdadeiro consigo mesmo, isso me ensinou muito sobre a melhor maneira de ser eu e viver o momento".

"Você não tem que agradar a todos, contanto que eu seja eu mesma e faça do jeito que eu quero. Tipo, você tem uma vida e a está vivendo por você. Isso me ensinou a ser mais confiante em mim mesma e realmente não me importar tanto com o que as outras pessoas pensam".