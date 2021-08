5 motivos para assistir a série 'Cruel Summer'

Freeform

Elenco

As protagonistas estão muito bem representadas por Olivia Holt, rosto conhecida por filmes e séries da Disney como Os Guerreiros Wasabi, e que mais recentemente atuou em Fugitivos da Marvel, do Hulu. Já Aurelia Chiara, fez participações em diversas séries e filmes e neste ano também estrela Tell Me Your Secrets, da Amazon Prime Video e Rua do medo 1978 - Parte 2, da Netflix.

Para completar o elenco traz nomes como Andrea Anders (Jovem Sheldon), Michael Landes (A Possessão de Mary), Blake Lee (Parks and Recreation), Froy Gutierrez (Teen Wolf), Allius Barnes (American Skin) e Harley Quinn Smith (Era uma vez em... Hollywood).

Ah, e os fãs de Grey's Anatomy vão adorar rever Sarah Drew em cena, que é a atriz convidada da série e interpreta Cindy Turner, mãe de Jeanette.